Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 30. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 30. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Skrivate vlastite osjećaje. Niste sigurni u njegove ili njezine želje i namjere, i zbog toga se držite na distanci. Idete korak naprijed pa dva natrag.     

Posao Niste zadovoljni postojećim stanjem stvari, i trenutno ne vidite izlaz iz teške poslovne situacije. Možda u vašem mozgu zaiskri genijalna ideja.   

Zdravlje Loše stojite sa strpljenjem, a strpljenje je sol života. Pokušavate riješiti nagomilane probleme buntovničkim ispadima, ali to više ne prolazi.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 30. 10. 2025.