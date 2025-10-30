Dnevni horoskop, Rak, 30. 10. 2025.

Ljubav Skrivate vlastite osjećaje. Niste sigurni u njegove ili njezine želje i namjere, i zbog toga se držite na distanci. Idete korak naprijed pa dva natrag.

Posao Niste zadovoljni postojećim stanjem stvari, i trenutno ne vidite izlaz iz teške poslovne situacije. Možda u vašem mozgu zaiskri genijalna ideja.

Zdravlje Loše stojite sa strpljenjem, a strpljenje je sol života. Pokušavate riješiti nagomilane probleme buntovničkim ispadima, ali to više ne prolazi.

