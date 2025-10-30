Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 30. 10. 2025.

Ljubav Škorpioni koji su odnedavno u vezi, sanjaju snove o zajedničkoj budućnosti s voljenom osobom. Ljubavna mašta je vaš kreativni pokretač.    

Posao Spretno i sretno zarađujete novac, i vaše samopouzdanje leti u nebeske visine. Ako je vaša poslovna priča legalna, imate razloga za slavlje.  

Zdravlje Ako ste od onih koji svakodnevno konzumiraju razne pripravke, računajte s tim da će doći do neugodnih kontraindikacija ili nuspojava.  

