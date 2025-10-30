Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 30. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 30. 10. 2025.
Ljubav Još nije započelo vaše najsretnije ljubavno razdoblje, ali to ne znači da niste zaljubljeni. Stvari se razvijaju postupno. Vježbate mir i strpljenje.    

Posao Nemate velikog utjecaja na odluke koje donose vaši poslodavci. Oruđe ste u tuđim rukama. Plaćate visoku cijenu vlastite neambicioznosti.    

Zdravlje Vaša se raspoloženja brzo mijenjaju, i s tim u vezi ste bespomoćni. Unutarnji mir je za vas imaginarni pojam. Morate pronaći put ka sebi.    

