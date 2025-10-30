Dnevni horoskop, Djevica, 30. 10. 2025.

Ljubav Još nije započelo vaše najsretnije ljubavno razdoblje, ali to ne znači da niste zaljubljeni. Stvari se razvijaju postupno. Vježbate mir i strpljenje.

Posao Nemate velikog utjecaja na odluke koje donose vaši poslodavci. Oruđe ste u tuđim rukama. Plaćate visoku cijenu vlastite neambicioznosti.

Zdravlje Vaša se raspoloženja brzo mijenjaju, i s tim u vezi ste bespomoćni. Unutarnji mir je za vas imaginarni pojam. Morate pronaći put ka sebi.

