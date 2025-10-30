Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 30. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 30. 10. 2025.
Ljubav Vaša egomanija je u punom radnom pogonu. Uvijek ste vi u pravu, a on(a) nikada. Stresne situacije natjerati će vas na promjenu ponašanja.  

Posao Ako ste nezadovoljni s vašim radnim mjestom u cjelini, možda se zainteresirate za dodatno obrazovanje. Za takvo što nikada nije prekasno.    

Zdravlje Bolesti dolaze i zbog krivog razmišljanja i tvrdoglavog odbijanja promjena. Ne dopustite takav razvoj događaja. Svi odgovori nalaze se u vama.  

