Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 30. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 30. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Teško izlazite na kraj s vlastitim osjećajima. Preosjetljivi ste do boli. Negativno reagirate i na pohvale. Možda ste malo previše razmaženi.    

Posao Zatrpani ste s raznim poslom, i ne znate što biste prije krenuli obavljati. S obzirom na financijsku situaciju, sretni ste da ste zaposleni.   

Zdravlje Probleme vam stvara pretjerana pasivnost i introvertnost. Neki među vama danas će burno reagirati uslijed nekontrolirane provale bijesa.     

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 30. 10. 2025.