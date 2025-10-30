Dnevni horoskop, Ribe, 30. 10. 2025.

Ljubav Teško izlazite na kraj s vlastitim osjećajima. Preosjetljivi ste do boli. Negativno reagirate i na pohvale. Možda ste malo previše razmaženi.

Posao Zatrpani ste s raznim poslom, i ne znate što biste prije krenuli obavljati. S obzirom na financijsku situaciju, sretni ste da ste zaposleni.

Zdravlje Probleme vam stvara pretjerana pasivnost i introvertnost. Neki među vama danas će burno reagirati uslijed nekontrolirane provale bijesa.

