Dnevni horoskop, Vaga, 31. 10. 2025.

Ljubav Prebrzo donosite važne odluke, i zbog toga vam se događaju nezgodne situacije. I danas ćete uspjeti nešto dotjerati do samoga kraja.

Posao Igrate razne igre s vašom poslovnom konkurencijom, i mislite da nitko od njih ništa ne vidi i ne zna. Na vrijeme odustanite od manipulacija.

Zdravlje Sigurni ste samo kada imate sve pod kontrolom. Dogoditi će se stvari koje će biti izvan vaše kontrole, i u vama će iznova proraditi bijes.

