Dnevni horoskop, Ovan, 31. 10. 2025.

Ljubav Niste zadovoljni, i tražite više nego što imate. I danas se nećete zadovoljavati malim stvarima. Izgubili ste osjećaj za pravu mjeru i granicu.

Posao Vaša megalomanija ne posustaje. Jurite za imaginarnim i još nedoživljenim stvarima. Poslodavci će vam prigovoriti da vas nigdje nema.

Zdravlje Još vas ne napušta želja za svjetskim rekordima. Dotjerati ćete sami sebe do krajnjih granica izdržljivosti, i mogli biste se nezgodno poskliznuti.

