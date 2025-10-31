Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 31. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 31. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Niste zadovoljni, i tražite više nego što imate. I danas se nećete zadovoljavati malim stvarima. Izgubili ste osjećaj za pravu mjeru i granicu. 

Posao Vaša megalomanija ne posustaje. Jurite za imaginarnim i još nedoživljenim stvarima. Poslodavci će vam prigovoriti da vas nigdje nema. 

Zdravlje Još vas ne napušta želja za svjetskim rekordima. Dotjerati ćete sami sebe do krajnjih granica izdržljivosti, i mogli biste se nezgodno poskliznuti.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 31. 10. 2025.