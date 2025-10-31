Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 31. 10. 2025.
Ljubav Vrijeme je za velike stvari. Privlačite optimistične i velikodušne osobe. Od svih drugih i ostalih, trenutno su vam najdraži astrološki Lavovi.
Posao U vas se vratio optimizam, i to na velika vrata. Uz moćnu pokretačku energiju, poslovna čuda postaju moguća. Vaša zarada brzo se uvećava.
Zdravlje Razmišljate na cjelovit i sveobuhvatan način. Kreativno preobražavate vlastitu filozofiju života. Duboko ponirete u sebe same.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NAKON NOVIH NAPADA /
Zelenski zatražio još jače sankcije Rusiji: 'Ovo je teror, pozivam svijet da odgovori'
NIJE DOBRO... /
Hrvatska je na opakom udaru, ovo nije prirodno: 'Već tri dana samo bauljam...'
HIT DANA /
Ne znači ništa, ali je riječ godine: Otkud taj 'six seven' koji djeca stalno ponavljaju?
PRIJETNJA MILIJARDERIMA /
Trump ga prezire, puk ga obožava: Zohran Mamdani mogao bi postati gradonačelnik New Yorka
PRIJETNJA ZA BOGATAŠE /
Hoće li musliman zavladati New Yorkom? Zohran Mamdani je Trumpova noćna mora
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 31. 10. 2025.