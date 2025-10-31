Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 31. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 31. 10. 2025.
Ljubav Odigrali ste važan potez, i proračunato čekate. Mreža koju pokušavate isplesti, pokazati će se šupljom i to na mnogo raznih načina. 

Posao Svaki dan donosi sa sobom nove probleme, ponekad rješive a često i nerješive. Gubite vrijeme, novac i energiju na neke neizvedive projekte. 

Zdravlje Smireno razmišljate, ali nemirni ste u srcu. Zanimaju vas samo zemaljske stvari. Ako vam se dogodi nešto natprirodno, možda to i ne primijetite. 

Dnevni horoskop, Bik, 31. 10. 2025.