Dnevni horoskop, Lav, 31. 10. 2025.

Ljubav Osjećaj superiornosti mogao bi vas baciti na koljena. Mislite da ste po mnogo čemu ispred drugih, i to pokušavate svima oko sebe dokazati.

Posao Netko vas stalno hvali, i nije vam neugodno zbog toga. Kada vas netko puno previše hvali, sigurno nešto očekuje od vas. Ne budite naivni.

Zdravlje Volja za moć glavni je pokretač vaših aktivnosti. Nemate osjećaj za pravu mjeru i nikada niste do kraja zadovoljni. Dopustite sebi nesavršenost.

