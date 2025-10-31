Dnevni horoskop, Rak, 31. 10. 2025.

Ljubav Djelujete lako osvojivo, ali samo naizgled. U stvarnosti ste tvrd orah, ali to drugi ne primjećuju odmah. U život vam ulaze astrološki Škorpioni.

Posao Imate mnoštvo krasnih i originalnih ideja, ali malo toga do kraja realizirate. Uz nebesku inspiraciju, samo povremeno boravite na Zemlji.

Zdravlje Bujno ste maštoviti. Idealizirate ljude i događaje. U brzopoteznom sudaru sa stvarnošću, potonuti ćete u razočaranje. Sami sebe zavaravate.

