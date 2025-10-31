Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 31. 10. 2025.
Ljubav Kod vas se sve lijepo odvija po planu i programu. Ne žalite vremena i truda da biste unaprijedili vašu ljubavnu vezu. On(a) slično misli i osjeća.
Posao Želite biti najbolji u poslu s kojim se bavite, i zbog toga se dodatno educirate. Poslodavci imaju visoko mišljenje o vašim radnim kvalitetama.
Zdravlje Nema planetarnih nagovještaja koji bi ukazivali na pojavu nekih novih zdravstvenih problema. Vaši hormoni više ne divljaju. Živite u miru.
