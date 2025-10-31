Dnevni horoskop, Škorpion, 31. 10. 2025.

Ljubav Super se slažete sami sa sobom, a to nije malo i beznačajno postignuće. Što drugi misle o vama, to vas ne zanima. Živite sami za sebe.

Posao U dobrom ste poslovnom razdoblju. Sve što radite, pozlatite. U prednosti ste pred drugima, jer predosjećate kada trebate zgrabiti poslovnu priliku.

Zdravlje Maksimalno ste opteretili vlastiti ego. Živite pod stresom, jer želite uvijek i u svemu biti najbolji. Drugim ljudima nije lako surađivati s vama.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn