Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 31. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 31. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Super se slažete sami sa sobom, a to nije malo i beznačajno postignuće. Što drugi misle o vama, to vas ne zanima. Živite sami za sebe.   

Posao U dobrom ste poslovnom razdoblju. Sve što radite, pozlatite. U prednosti ste pred drugima, jer predosjećate kada trebate zgrabiti poslovnu priliku.  

Zdravlje Maksimalno ste opteretili vlastiti ego. Živite pod stresom, jer želite uvijek i u svemu biti najbolji. Drugim ljudima nije lako surađivati s vama.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 31. 10. 2025.