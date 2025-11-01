Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 01. i 02. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 01. i 02. 11. 2025.
Ljubav Takt nije vaša jača strana. Malo ste nesmotreni, malo oštrog jezika i brži u startu nego što situacija zahtijeva. Kvarite ono što je dobro započelo.    

Posao  Prilike za pokazivanje koliko ste domišljati stvaraju se same od sebe. Brzina i nepromišljenost guraju vas u riskantne i opasne poslovne situacije.  

Zdravlje Stvarate potpuno drukčiji dojam od namjeravanog. Sami sebi zaklanjate svjetlost. Sposobni ste konstruktivno riješiti gomilanje napetosti.  

Snovi i vizije Nitko ne trpi štetu tko prije toga nije drugome naštetio. Ako danas činite zlo, sutra će vama biti učinjeno zlo. Svijetom upravlja nepromjenjiv zakon: kako činiš drugima, tako će biti tebi. 

