Dnevni horoskop, Ovan, 01. i 02. 11. 2025.

Ljubav Takt nije vaša jača strana. Malo ste nesmotreni, malo oštrog jezika i brži u startu nego što situacija zahtijeva. Kvarite ono što je dobro započelo.

Posao Prilike za pokazivanje koliko ste domišljati stvaraju se same od sebe. Brzina i nepromišljenost guraju vas u riskantne i opasne poslovne situacije.

Zdravlje Stvarate potpuno drukčiji dojam od namjeravanog. Sami sebi zaklanjate svjetlost. Sposobni ste konstruktivno riješiti gomilanje napetosti.

Snovi i vizije Nitko ne trpi štetu tko prije toga nije drugome naštetio. Ako danas činite zlo, sutra će vama biti učinjeno zlo. Svijetom upravlja nepromjenjiv zakon: kako činiš drugima, tako će biti tebi.

