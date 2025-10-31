Dnevni horoskop, Vodenjak, 31. 10. 2025.

Vodenjak /

Ljubav Volite čudne i neobične ljude i pojave. Stimulira vas ono što malo koga dira. Upoznati ćete osobu sličnu sebi, i sve će se pretvoriti u ljubavnu rapsodiju.   

Posao Sami sebe ohrabrujete u svezi važnih poslovnih poteza. Možda danas odigrate jednu riskantnu financijsku transakciju, i postanete veliki pobjednik.      

Zdravlje Imate veliku potrebu za dokazivanjem vlastite snage i inteligencije, i to vas vodi u konfliktne situacije. Vaš vodenjački ego je izvan kontrole.    

