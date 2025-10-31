Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 31. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 31. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Sazdani ste od osjetljivog materijala, ali se ne predajete lako. Emocionalnu snagu pokazati ćete u presudno važnom ljubavnom trenutku.    

Posao Gori vam pod petama, a vi i dalje stojite na mjestu. Možda ste ukopani zbog straha. Djelujte u određenom pravcu, i osjećati ćete se bolje.  

Zdravlje Balansirate između osjećaja inferiornosti i superiornosti. Brze promjene raspoloženja jasno oslikavaju vašu riblju nježnost i  preosjetljivost.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 31. 10. 2025.