Dnevni horoskop, Ribe, 31. 10. 2025.

Ljubav Sazdani ste od osjetljivog materijala, ali se ne predajete lako. Emocionalnu snagu pokazati ćete u presudno važnom ljubavnom trenutku.

Posao Gori vam pod petama, a vi i dalje stojite na mjestu. Možda ste ukopani zbog straha. Djelujte u određenom pravcu, i osjećati ćete se bolje.

Zdravlje Balansirate između osjećaja inferiornosti i superiornosti. Brze promjene raspoloženja jasno oslikavaju vašu riblju nježnost i preosjetljivost.

