Dnevni horoskop, Bik, 01. i 02. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 01. i 02. 11. 2025.
Ljubav Trenutni planetarni utjecaji ukazuju na svojevrsnu kulminaciju, ili dotjerivanje određenih stvari do samoga kraja. U sebi imate vrlo malo mira.    

Posao Na usluzi ste drugim ljudima. Možda se i previše žrtvujete za tuđe interese. Ne važete precizno i pravedno. Vaša „unutarnja vaga“ je u kvaru.       

Zdravlje Visoka tjelesna temperatura obara vas s nogu, i tjera natrag u krevet. S obzirom na vašu narav, nećete dugo ostati u ležećem položaju.     

Snovi i vizije Život je najbolji učitelj - pod uvjetom da postoji netko tko iskustva može tumačiti na ispravan način. Ako se, nasuprot tome, iskustva krivo tumače, tada su bila uzaludna, ili čak i štetna.  

Dnevni Horoskop Bik

