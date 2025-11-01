Dnevni horoskop, Bik, 01. i 02. 11. 2025.
Ljubav Trenutni planetarni utjecaji ukazuju na svojevrsnu kulminaciju, ili dotjerivanje određenih stvari do samoga kraja. U sebi imate vrlo malo mira.
Posao Na usluzi ste drugim ljudima. Možda se i previše žrtvujete za tuđe interese. Ne važete precizno i pravedno. Vaša „unutarnja vaga“ je u kvaru.
Zdravlje Visoka tjelesna temperatura obara vas s nogu, i tjera natrag u krevet. S obzirom na vašu narav, nećete dugo ostati u ležećem položaju.
Snovi i vizije Život je najbolji učitelj - pod uvjetom da postoji netko tko iskustva može tumačiti na ispravan način. Ako se, nasuprot tome, iskustva krivo tumače, tada su bila uzaludna, ili čak i štetna.
