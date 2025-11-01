Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 01. i 02. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 01. i 02. 11. 2025.
Ljubav Zabavljate se u zgodnom i zanimljivom društvu, a takvo što već dugo niste imali priliku doživjeti. U vama će se iznenada zapaliti iskra ljubavi.  

Posao Mnogi rade premalo, a vi ste kontinuirano prezaposleni. Vrijedna Vaga uvijek sebi nađe nekog posla, pa i onog dodatnog. Ipak, ne pretjerujte!      

Zdravlje Planetarni utjecaji popravljaju vam samopouzdanje. Sportske aktivnosti pomažu vam da se energetski punite i praznite na zdrav način.    

Snovi i vizije Tko u pravom trenutku nađe prave riječi i izreče ih na srdačan način, tome je cijeli svijet otvoren. Ako teško činite lakim, imate nevjerojatno pozitivnu moć!    

