Dnevni horoskop, Lav, 01. i 02. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 01. i 02. 11. 2025.
Ljubav Djelujete smireno i uravnoteženo. Od pomoći ste drugima. Partner(ica) vas više ne kritizira, sada vas hvali. Promijenili ste se na bolje.   

Posao Poslovno ste se umrežili s vrijednim ljudima, i stvari dobro napreduju. Lavovi poslodavci škrto dijele zarađeni novac, ali ipak redovito i na vrijeme.    

Zdravlje Potreba da iskusite potpun preporod stimulira vašu potragu za vjerom u više sfere univerzuma. Jednako poštujete ovozemaljsko i nebesko.  

Snovi i vizije Postoje mnogi načini kako biti na usluzi svijetu. To možete činiti naprosto svojim spokojem. Ne mora svatko raditi isto. 

Dnevni Horoskop Lav

Dnevni horoskop, Lav, 01. i 02. 11. 2025.