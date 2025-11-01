Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 01. i 02. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 01. i 02. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vladate drugima, i to na nevidljiv način. Vaše magične sposobnosti u punom su kreativnom pogonu. Vlastitu ljubomoru nemate pod kontrolom!      

Posao Uspješno rješavate probleme. Posao koji obavljate okružili ste aurom tajnovitosti. Kod vas je mnogo toga skriveno i nevidljivo očima javnosti.    

Zdravlje Imate rezerve unutarnje snage. Brzo se oporavljate od zdravstvenih smetnji. Vaša filozofija uspjeha, moćno je oružje. Znate sami sebi lijeka naći.   

Snovi i vizije Ne liječi ono što je previše niti ono čega je premalo, nego liječi prava mjera. Samo je prava mjera istinska ljubav! Zato ljubav liječi toliko toga i tako brzo.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 01. i 02. 11. 2025.