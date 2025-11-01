Dnevni horoskop, Rak, 01. i 02. 11. 2025.

Ljubav Vladate drugima, i to na nevidljiv način. Vaše magične sposobnosti u punom su kreativnom pogonu. Vlastitu ljubomoru nemate pod kontrolom!

Posao Uspješno rješavate probleme. Posao koji obavljate okružili ste aurom tajnovitosti. Kod vas je mnogo toga skriveno i nevidljivo očima javnosti.

Zdravlje Imate rezerve unutarnje snage. Brzo se oporavljate od zdravstvenih smetnji. Vaša filozofija uspjeha, moćno je oružje. Znate sami sebi lijeka naći.

Snovi i vizije Ne liječi ono što je previše niti ono čega je premalo, nego liječi prava mjera. Samo je prava mjera istinska ljubav! Zato ljubav liječi toliko toga i tako brzo.

