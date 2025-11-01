Dnevni horoskop, Djevica, 01. i 02. 11. 2025.

Ljubav Imate sve potrebno, ali i dalje niste zadovoljni. Žudite za onim što nemate, i ne cijenite ono što imate. Nezahvalnost je vaš veliki problem.

Posao Teško vam je vježbati suzdržanost u raspravama i, kada ste napadnuti, lako gubite strpljenje. Pitajte vaše poslovne suradnike što misle o tome.

Zdravlje Pričate žestoko i brbljate stvari koje su drugima uvredljive. Agresivan ste protivnik u svakoj raspravi. Stvarate sebi nove neprijatelje.

Snovi i vizije Ljubav je lijek i za najtvrđa srca. Bez ljubavi, slobodne, potpune i nesebične, nikakav duhovni rad ne može donijeti ploda.

