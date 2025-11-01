Dnevni horoskop, Strijelac, 01. i 02. 11. 2025.

Ljubav Petljate se u stvari koje vas ne bi trebale zanimati. Volite drugim ljudima dijeliti savjete. Vaša duhovitost mnogima je smiješna i zabavna.

Posao Netko stoji na putu vašeg poslovnog razvoja, i morate se dodatno angažirati da biste uklonili problem. Vidite sebe boljim od vaših suradnika.

Zdravlje Potreban vam je cjelovit preobražaj. Energetski će vas izbalansirati kontakt s prirodom. Vaše nove zdrave navike pokazati će se spasonosnim.

Snovi i vizije Tko odveć razmišlja, taj još nije došao do istinske povezanosti sa svojim srcem. A svaki je čovjek u potrazi upravo za tom povezanošću. Jer samo povezanost sa srcem donosi sreću i unutrašnji mir.

