Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 01. i 02. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 01. i 02. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Petljate se u stvari koje vas ne bi trebale zanimati. Volite drugim ljudima dijeliti savjete. Vaša duhovitost mnogima je smiješna i zabavna.       

Posao Netko stoji na putu vašeg poslovnog razvoja, i morate se dodatno angažirati da biste uklonili problem. Vidite sebe boljim od vaših suradnika.     

Zdravlje Potreban vam je cjelovit preobražaj. Energetski će vas izbalansirati kontakt s prirodom. Vaše nove zdrave navike pokazati će se spasonosnim.    

Snovi i vizije Tko odveć razmišlja, taj još nije došao do istinske povezanosti sa svojim srcem. A svaki je čovjek u potrazi upravo za tom povezanošću. Jer samo povezanost sa srcem donosi sreću i unutrašnji mir.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 01. i 02. 11. 2025.