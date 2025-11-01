Dnevni horoskop, Škorpion, 01. i 02. 11. 2025.

Ljubav Planetarni utjecaji uzdrmati će vas na mnogo raznih načina, pa i u svezi ljubavi. Najviše vam problema stvara vaša tvrdoglava neukrotivost.

Posao Do izražaja dolazi vaša kockarska strast. Sanjate veliki financijski dobitak. Letite nebeskim visinama, sve dok se s treskom ne spustite na zemlju.

Zdravlje Sami sebe potkopavate i rušite nepromišljenim i ishitrenim potezima. Tvrdokornost i samovolja sigurno vam ne donose ništa dobro.

Snovi i vizije Izlječenje se događa kroz ljubav. Bolest nastaje uslijed nedostatka ljubavi. Želja za posjedovanjem moći nastaje iz nedostatka ljubavi. Ljudi se rastaju zbog nedostatka ljubavi.

