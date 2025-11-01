Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 01. i 02. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 01. i 02. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Idealizam i materijalizam u vašem svjetonazoru čine odmjerenu mješavinu gipkosti i snage, i to vam omogućava da čvrsto stojite na zemlji.  

Posao Ušli ste u razdoblje smirene i stabilne obnove. Imate potporu okoline, počev od poslovnih suradnika i prijatelja, pa do roditelja i ostatka familije.    

Zdravlje Podsvjesno osjećate kako biste trebali planirati i obavljati razne stvari. Instinktivno znate kamo ciljati. Kreativno slijedite vlastitu intuiciju.  

Snovi i vizije Ljubav je esencija života. Ljubav uključuje i da i ne, granice i razgraničavanja, kontakt i rastojanje. Postoje ispravna i loša djela. Pozitivni i negativni stavovi. Dobri i zli ljudi.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 01. i 02. 11. 2025.