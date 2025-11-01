Dnevni horoskop, Jarac, 01. i 02. 11. 2025.

Ljubav Idealizam i materijalizam u vašem svjetonazoru čine odmjerenu mješavinu gipkosti i snage, i to vam omogućava da čvrsto stojite na zemlji.

Posao Ušli ste u razdoblje smirene i stabilne obnove. Imate potporu okoline, počev od poslovnih suradnika i prijatelja, pa do roditelja i ostatka familije.

Zdravlje Podsvjesno osjećate kako biste trebali planirati i obavljati razne stvari. Instinktivno znate kamo ciljati. Kreativno slijedite vlastitu intuiciju.

Snovi i vizije Ljubav je esencija života. Ljubav uključuje i da i ne, granice i razgraničavanja, kontakt i rastojanje. Postoje ispravna i loša djela. Pozitivni i negativni stavovi. Dobri i zli ljudi.

