Dnevni horoskop, Ribe, 01. i 02. 11. 2025.
Ljubav Emocionalno ste valoviti i uzburkani. Jedna zgodna osoba osvaja vaše srce. Ne možete vjerovati što vam se događa. Ostali ste bez teksta.    

Posao Imate više poslovnih opcija, i ne žurite s donošenjem konačne odluke. Sumnjičavi ste prema svima, ali nekome ćete na kraju ipak povjerovati.    

Zdravlje Sada ste voljni i sposobni nadjačati vaše stare slabosti. Najteže je promijeniti sebe, ali vi imate snage za temeljitu unutarnju transformaciju.   

Snovi i vizije Ne znate tko ste i kakvi ste. Iz tog razloga, ne možete ni znati kako djelujete na druge. Granica nije samo ono što dijeli, nego i ono što povezuje.  

