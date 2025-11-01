Dnevni horoskop, Ribe, 01. i 02. 11. 2025.

Ljubav Emocionalno ste valoviti i uzburkani. Jedna zgodna osoba osvaja vaše srce. Ne možete vjerovati što vam se događa. Ostali ste bez teksta.

Posao Imate više poslovnih opcija, i ne žurite s donošenjem konačne odluke. Sumnjičavi ste prema svima, ali nekome ćete na kraju ipak povjerovati.

Zdravlje Sada ste voljni i sposobni nadjačati vaše stare slabosti. Najteže je promijeniti sebe, ali vi imate snage za temeljitu unutarnju transformaciju.

Snovi i vizije Ne znate tko ste i kakvi ste. Iz tog razloga, ne možete ni znati kako djelujete na druge. Granica nije samo ono što dijeli, nego i ono što povezuje.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn