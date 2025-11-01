Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 01. i 02. 11. 2025.

Ljubav Unutarnja transformacija omogućava vam novo viđenje vlastite stvarnosti. Ljubav bi u cijeloj priči trebala biti i ostati dominantna energija.  

Posao Imate nove poslovne ambicije. Mislima nestrpljivo jurite u daleku budućnost. Dovršavajte ono što ste započeli, to je formula vašeg uspjeha.     

Zdravlje Tranzitni Uran ubrzava vaš vodenjački bioritam. Događaju vam se neobjašnjive stvari i koincidencije. Vaš mentalni sklop radi prekovremeno.     

Snovi i vizije Ako se osjećate slabim, ne usuđujete se drugome reći što vam treba, što očekujete, što želite a što ne želite. Žrtva manipulira svojom okolinom slabošću.  

