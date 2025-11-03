Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 03. 11. 2025.
Ljubav Volite opsesivno ili nikako. Pazite da vam se ne dogodi pretjerana ovisnost i gubitak identiteta. Niste u potpunosti svjesni što sebi radite.
Posao Poslovne promjene su se odigrale, i više ništa nije kako je bilo. Koncentrirajte se na dobre strane novonastale situacije. Ima ih mnoštvo.
Zdravlje Izlazite iz turbulentnog razdoblja. U nekoliko proteklih dana imali ste veliku uzbunu u svom životu. Pustite prošlost, okrenite se budućnosti.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DA VAS VIDIMO /
[KVIZ] Koliko dobro poznajete hrvatske političare i političarke?
SNIMKA IZ BEOGRADA /
Uhićen bivši košarkaš, dan ranije poslao oštru poruku Vučiću
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 03. 11. 2025.