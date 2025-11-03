Dnevni horoskop, Ovan, 03. 11. 2025.

Ljubav Volite opsesivno ili nikako. Pazite da vam se ne dogodi pretjerana ovisnost i gubitak identiteta. Niste u potpunosti svjesni što sebi radite.

Posao Poslovne promjene su se odigrale, i više ništa nije kako je bilo. Koncentrirajte se na dobre strane novonastale situacije. Ima ih mnoštvo.

Zdravlje Izlazite iz turbulentnog razdoblja. U nekoliko proteklih dana imali ste veliku uzbunu u svom životu. Pustite prošlost, okrenite se budućnosti.

