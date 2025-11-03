Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 03. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 03. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Postali ste gorki u ljubavi. Uvijek ponavljate iste pogreške. Partner(ica) nestrpljivo čeka da konačno prelomite određene stvari u sebi.  

Posao Pritisnuli su vas razni poslovni problemi, ali živite u uvjerenju da ćete vlastitim snagama sve riješiti. Previše ste mekani prema vašim suradnicima. 

Zdravlje Ne uspijevate ukloniti loše navike, i niste sretni zbog toga. Ipak, situacija se mijenja na bolje. Iz „unutarnjeg rata“ izaći ćete kao pobjednik!  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 03. 11. 2025.