Dnevni horoskop, Bik, 03. 11. 2025.
Ljubav Postali ste gorki u ljubavi. Uvijek ponavljate iste pogreške. Partner(ica) nestrpljivo čeka da konačno prelomite određene stvari u sebi.
Posao Pritisnuli su vas razni poslovni problemi, ali živite u uvjerenju da ćete vlastitim snagama sve riješiti. Previše ste mekani prema vašim suradnicima.
Zdravlje Ne uspijevate ukloniti loše navike, i niste sretni zbog toga. Ipak, situacija se mijenja na bolje. Iz „unutarnjeg rata“ izaći ćete kao pobjednik!
