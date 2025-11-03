Dnevni horoskop, Bik, 03. 11. 2025.

Ljubav Postali ste gorki u ljubavi. Uvijek ponavljate iste pogreške. Partner(ica) nestrpljivo čeka da konačno prelomite određene stvari u sebi.

Posao Pritisnuli su vas razni poslovni problemi, ali živite u uvjerenju da ćete vlastitim snagama sve riješiti. Previše ste mekani prema vašim suradnicima.

Zdravlje Ne uspijevate ukloniti loše navike, i niste sretni zbog toga. Ipak, situacija se mijenja na bolje. Iz „unutarnjeg rata“ izaći ćete kao pobjednik!

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn