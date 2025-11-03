Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 03. 11. 2025.
Ljubav Sloboda vam je prioritetna stvar, i niste previše zainteresirani za ozbiljnu ljubavnu vezu. Možda se odlučite za neki eksperimentalni odnos.
Posao Povoljne poslovne prilike otišle su u nepovrat, i sada imate materijala za razmišljanje. Pretjerujte s oprezom, a na taj način se ne napreduje.
Zdravlje Dobro bi vam došli sportski sadržaji u životu. Volite filozofirati o zdravom životu, ali teško prelazite s riječi na djela. Živite ono što propagirate.
