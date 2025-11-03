Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 03. 11. 2025.

Ljubav Igrate se s njegovim ili s njezinim osjećajima, i to vam ne služi na čast. Mislite da ste nezamjenjivi. Najnovija situacija bolno će vas razuvjeriti. 

Posao Izgledna je velika financijska obmana, u kojoj ćete možda i vi biti na gubitku. Naivno vjerujete onima u koje ne biste trebali imati povjerenje. 

Zdravlje Nedostaje vam red i disciplina. Izgubili ste jasan plan i program življenja. Stvari se počinju događati same od sebe, i to one nezgodne! 

