Dnevni horoskop, Rak, 03. 11. 2025.

Ljubav Skloni ste manipulacijama. Koristite osobnu moć u svim prilikama. Važno vam je dokazivanje, a ne suradnja i savezništvo, i to nije dobro.

Posao Niste u dobrim odnosima s moćnim i utjecajnim osobama, i to se nezgodno odražava na vaše poslovanje. Ne želite više titrati oko nikoga.

Zdravlje Dosadno vam je kad je sve oko vas previše mirno. Započeti ćete novo verbalno prepucavanje, nakon kojeg će vas proganjati osjećaji krivnje.

