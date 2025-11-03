Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 03. 11. 2025.
Ljubav Želite imati više slobode i neovisnosti, i upravo to narušava sklad u vašoj vezi. Ne želite sebi priznati da ste upravo vi izvor većine problema.
Posao Imate sve što vam je potrebno za normalno poslovanje, i to je veliki blagoslov u ovim teškim vremenima. Nezahvalnost vam kvari zadovoljstvo.
Zdravlje Situacija s vašim zapaljivim živcima se smiruje, ali ostaje pitanje do kada. Tijekom večeri izgledna je nova napeta situacija u vašoj obitelji.
