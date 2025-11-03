Dnevni horoskop, Djevica, 03. 11. 2025.

Ljubav Želite imati više slobode i neovisnosti, i upravo to narušava sklad u vašoj vezi. Ne želite sebi priznati da ste upravo vi izvor većine problema.

Posao Imate sve što vam je potrebno za normalno poslovanje, i to je veliki blagoslov u ovim teškim vremenima. Nezahvalnost vam kvari zadovoljstvo.

Zdravlje Situacija s vašim zapaljivim živcima se smiruje, ali ostaje pitanje do kada. Tijekom večeri izgledna je nova napeta situacija u vašoj obitelji.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn