Dnevni horoskop, Ribe, 03. 11. 2025.
Ljubav Opet ste ispali iz ravnoteže. Ne razmišljate što radite sebi i drugim ljudima. Vjerojatno će vam se dogoditi nešto što će vas skroz otrijezniti.
Posao Niste od onih koji strpljivo čekaju da se nešto promijeni samo od sebe. Vaše megalomanske ambicije tjeraju vas na prekovremenu satnicu.
Zdravlje Prijeti vam opasnost od lomova. Ako vježbate u teretani, ne precjenjujte svoju snagu. Potrebna vam je prava mjera u svemu što radite.
