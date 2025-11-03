Dnevni horoskop, Strijelac, 03. 11. 2025.

Ljubav Daleko ste dogurali s egocentričnim stavovima. Vaše stalne kritike na njegov ili njezin račun počinju stvarati pravu pustoš u vašem odnosu.

Posao Imate jasnu poslovnu situaciju. Obavljate posao kako najbolje znate, i vaš poslodavac to cijeni i poštuje. Možda vas danas i financijski nagradi.

Zdravlje Sa živcima ne stojite dobro, i s tim u vezi izgledna je svojevrsna kulminacija. Neumorno se opterećujete s potpuno irelevantnim stvarima.

