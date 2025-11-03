Dnevni horoskop, Škorpion, 03. 11. 2025.

Ljubav Počeli ste sumnjati u njegovu ili njezinu vjernost, i to bez ikakvog konkretnog dokaza. Padaju vam na pamet čudnovate i zbunjujuće ideje.

Posao Odlučili ste samoinicijativno raskinuti poslovni ugovor. Sigurni ste da znate što činite? Dobro sve provjerite da ne bi bilo neugodnih iznenađenja.

Zdravlje Emocionalno ste nestabilni. Osjećaji vam svašta govore, i uglavnom vas (u)zbunjuju. Ne želite kod sebe ništa mijenjati. To je vaš najveći problem.

