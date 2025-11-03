Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 03. 11. 2025.
Ljubav Počeli ste sumnjati u njegovu ili njezinu vjernost, i to bez ikakvog konkretnog dokaza. Padaju vam na pamet čudnovate i zbunjujuće ideje.
Posao Odlučili ste samoinicijativno raskinuti poslovni ugovor. Sigurni ste da znate što činite? Dobro sve provjerite da ne bi bilo neugodnih iznenađenja.
Zdravlje Emocionalno ste nestabilni. Osjećaji vam svašta govore, i uglavnom vas (u)zbunjuju. Ne želite kod sebe ništa mijenjati. To je vaš najveći problem.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DA VAS VIDIMO /
[KVIZ] Koliko dobro poznajete hrvatske političare i političarke?
SNIMKA IZ BEOGRADA /
Uhićen bivši košarkaš, dan ranije poslao oštru poruku Vučiću
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 03. 11. 2025.