Dnevni horoskop, Vodenjak, 03. 11. 2025.
Ljubav Stanje stvari između vas i njega ili nje nije idealno, a vi mislite da je sve u najboljem redu. Zaustavite se, i u miru dobro o svemu razmislite.
Posao Važne poslovne odluke ne biste trebali donositi brzo i nepromišljeno. Strpljivo pričekajte da se vaša poslovna situacija (sama od sebe) razjasni.
Zdravlje Vaš organizam skladno funkcionira u cjelini. Planetarni utjecaji pružaju vam veliku potporu, ali blagotvorna situacija neće vječno trajati.
