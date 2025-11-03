Dnevni horoskop, Jarac, 03. 11. 2025.

Ljubav Međusobne rasprave pokazuju vam tko što želi i tko je kakav. Ako uspijete usuglasiti međusobne razlike, vaša ljubav će postati kvalitetnija.

Posao Imate financijskih izdataka na sve strane, a i drugi ljudi su vama dužni novaca. Ako razmišljate o nekom novom kreditu, brzo promijenite mišljenje.

Zdravlje Uzburkane emocije ne dopuštaju vam da živite vlastiti život u miru. Utihnuti će vaši obiteljski sukobi, i postupno ćete se vratiti u normalu.

