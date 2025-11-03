Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 03. 11. 2025.
Ljubav Međusobne rasprave pokazuju vam tko što želi i tko je kakav. Ako uspijete usuglasiti međusobne razlike, vaša ljubav će postati kvalitetnija.
Posao Imate financijskih izdataka na sve strane, a i drugi ljudi su vama dužni novaca. Ako razmišljate o nekom novom kreditu, brzo promijenite mišljenje.
Zdravlje Uzburkane emocije ne dopuštaju vam da živite vlastiti život u miru. Utihnuti će vaši obiteljski sukobi, i postupno ćete se vratiti u normalu.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DA VAS VIDIMO /
[KVIZ] Koliko dobro poznajete hrvatske političare i političarke?
SNIMKA IZ BEOGRADA /
Uhićen bivši košarkaš, dan ranije poslao oštru poruku Vučiću
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 03. 11. 2025.