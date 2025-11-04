Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 04. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 04. 11. 2025.
Ljubav Jako ste osjetljivi na kritike, a posebno na one u svezi s vašim izgledom. Previše vam je važan vaš vanjski sjaj a premalo vlastiti karakter. 

Posao Ljudi i događaji ne idu vam na ruku. Ne trudite se na silu surađivati s drugima. Probudite u sebi osjećaj za samostalnost, i ostanite neovisni. 

Zdravlje Lako se uvrijedite. Pretjerano ste ponosni. Bespotrebno se sukobljavate s najbližima. Zaustavite destrukciju, što prije to bolje za sve.  

