Dnevni horoskop, Jarac, 04. 11. 2025.

Ljubav Situacija nije pod vašom kontrolom, a i on ili ona djeluje bespomoćno. U sve se umiješala karma. Karakterom stvarate svoju sudbinu.

Posao Vaš šef ili poslodavac promatra vas kroz povećalo. Svaki vaš korak se redovito snima. Steže se obruč oko glavnog pobunjenika u firmi, a to ste vi.

Zdravlje Hiroviti ste i nepredvidljivi, i vaši bližnji ne mogu se osloniti na vas. Situacija nije vesela. Nedostatno ste plemeniti. Učinite nešto pozitivno za svijet.

