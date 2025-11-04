Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 04. 11. 2025.
Ljubav Samokontrola više nije vaša jača strana. Jedan vaš iznenadni izljev bijesa mogao bi označiti destruktivnu prekretnicu u vašoj ljubavnoj vezi.
Posao Sanjate o poslovnom prosperitetu, a ništa ne poduzimate. Živite u iščekivanju da će vam nešto pasti ravno s neba. Sami sebe obmanjujete.
Zdravlje Vaše srce govori jedno, a mozak drugo. Između vas i neba vlada nesklad. Da biste zadržali mir u sebi, potrebne su vam ispravne odluke.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
OSJEČKA ŠPICA /
Dame su se okretale za markantnim muškarcima: Pravi su melem za oči
STIŽU ČESTITKE /
Slavlje u obitelji Franke i Vedrana: Pjevačica se pohvalila lijepim vijestima
'VAŽAN KORAK' /
NATO država kupila 18 aviona za jedan euro, evo u čemu je caka: 'Mudro smo investirali'
POLICIJA SLAŽE KOCKICE /
Napadač iz vlaka strave večer prije izbo tinejdžera (14)? Cure uznemirujući detalji
PRESEDAN /
Guardiola povukao do sada neviđeni potez prije velike utakmice s Nikom Kovačem
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 04. 11. 2025.