Dnevni horoskop, Škorpion, 04. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 04. 11. 2025.
Ljubav Napeti i neharmonični planetarni utjecaji remete vašu emocionalnu ravnotežu. Situacija će se normalizirati kad saznate s kim ste i što želite.   

Posao Nezaposleni Škorpioni traže kreativan i solidno plaćen posao, a takvo što nije lako pronaći na tržištu rada. Možda se zaposlite u vlastitom domu.     

Zdravlje Frontalni (planetarni) poremećaj postupno slabi. Nakon svega, postali ste zreliji i mudriji. Sada vam je jasno na koga ne možete računati.    

