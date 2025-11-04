Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 04. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 04. 11. 2025.
Ljubav U jednom trenutku partner(ica) vam je sve na svijetu, a onda mijenjate mišljenje jer osjećate da vas on(a) ograničava. Stišajte egoizam.  

Posao Ljutite se na vlastitu poslovnu sudbinu. Mislite da ste izabrali loše karte. Izmijeniti ćete mišljenje o sebi, kada čujete tužne priče drugih ljudi. 

Zdravlje Plašite se poduzeti konkretnu akciju. Pretjerano ste ponosni i tašti, i branite drugima da se angažiraju u rješavanju vaših bolnih problema. 

Dnevni horoskop, Vaga, 04. 11. 2025.