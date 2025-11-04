Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 04. 11. 2025.

Ljubav U poziciji ste u kojoj možete birati između starog i novog. Staro je poznato i predvidljivo, a novo je velika nepoznanica. Pazite što radite.  

Posao Dobili ste zanimljivu poslovnu ponudu, ali nitko vam ne garantira siguran dobitak. Niste skloni riziku, i vjerojatno ćete odustati od svega.    

Zdravlje Problemi s viškom kilograma sve više vas frustriraju, a to postaje očigledno i svima oko vas. Konstruktivno se pokrenite za vlastitu dobrobit. 

Dnevni Horoskop Strijelac

