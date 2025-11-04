Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 04. 11. 2025.

Ljubav Radoznalo tražite odgovore na neodgovorena pitanja. Fanatično ste se vezali za jednu markantnu osobu, i te činjenice niste skroz posve svjesni.    

Posao Zbog vlastitih probitaka održavate bliski kontakt s određenom osobom na visokom položaju. Podložni ste kada je to u vašem interesu.  

Zdravlje Teško opraštate drugima, a sebi još puno teže. Nemilosrdnost je negativna i rušilačka energija. Potrebno vam je emocionalno pročišćenje.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

