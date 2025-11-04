Dnevni horoskop, Ribe, 04. 11. 2025.

Ljubav Radoznalo tražite odgovore na neodgovorena pitanja. Fanatično ste se vezali za jednu markantnu osobu, i te činjenice niste skroz posve svjesni.

Posao Zbog vlastitih probitaka održavate bliski kontakt s određenom osobom na visokom položaju. Podložni ste kada je to u vašem interesu.

Zdravlje Teško opraštate drugima, a sebi još puno teže. Nemilosrdnost je negativna i rušilačka energija. Potrebno vam je emocionalno pročišćenje.

