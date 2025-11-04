Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 04. 11. 2025.
Ljubav Živite vlastiti život slobodno i bez ikakvih predrasuda. Ne razmišljate o obvezama. On(a) sve teže podnosi vašu hirovitu i egocentričnu samovolju.
Posao Više vam ne odgovara fiksno radno vrijeme. Glasate za kliznu satnicu. Određeni planetarni utjecaji ukazuju da vam se danas uopće ne radi.
Zdravlje Zanima vas moć i dominacija. Vaša psihologija uspjeha nije uspješna. Sebe same nemate pod kontrolom, i to je vaš najveći problem.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
OSJEČKA ŠPICA /
Dame su se okretale za markantnim muškarcima: Pravi su melem za oči
STIŽU ČESTITKE /
Slavlje u obitelji Franke i Vedrana: Pjevačica se pohvalila lijepim vijestima
'VAŽAN KORAK' /
NATO država kupila 18 aviona za jedan euro, evo u čemu je caka: 'Mudro smo investirali'
POLICIJA SLAŽE KOCKICE /
Napadač iz vlaka strave večer prije izbo tinejdžera (14)? Cure uznemirujući detalji
PRESEDAN /
Guardiola povukao do sada neviđeni potez prije velike utakmice s Nikom Kovačem
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 04. 11. 2025.