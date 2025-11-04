Dnevni horoskop, Vodenjak, 04. 11. 2025.

Ljubav Živite vlastiti život slobodno i bez ikakvih predrasuda. Ne razmišljate o obvezama. On(a) sve teže podnosi vašu hirovitu i egocentričnu samovolju.

Posao Više vam ne odgovara fiksno radno vrijeme. Glasate za kliznu satnicu. Određeni planetarni utjecaji ukazuju da vam se danas uopće ne radi.

Zdravlje Zanima vas moć i dominacija. Vaša psihologija uspjeha nije uspješna. Sebe same nemate pod kontrolom, i to je vaš najveći problem.

