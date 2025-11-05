Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 05. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 05. 11. 2025.
Ljubav Vaša ljubavna veza već je danima u blokadi. Ne želite popustiti niti oko najmanjeg detalja. Pomoći ćete sebi ako odustanete od tvrdoglavosti.     

Posao Poslovno ste uspješni, ali zbog nekih drugih razloga niste sretni i zadovoljni. Vaš centralni problem je što želite imati puno više novaca.  

Zdravlje Vaši autoritativni stavovi ne prolaze uvijek i u svim prilikama, a vi se s tim ne mirite. I drugi ljudi imaju što za reći. Vježbajte demokraciju.  

