Dnevni horoskop, Bik, 05. 11. 2025.
Ljubav Vaša ljubavna veza već je danima u blokadi. Ne želite popustiti niti oko najmanjeg detalja. Pomoći ćete sebi ako odustanete od tvrdoglavosti.
Posao Poslovno ste uspješni, ali zbog nekih drugih razloga niste sretni i zadovoljni. Vaš centralni problem je što želite imati puno više novaca.
Zdravlje Vaši autoritativni stavovi ne prolaze uvijek i u svim prilikama, a vi se s tim ne mirite. I drugi ljudi imaju što za reći. Vježbajte demokraciju.
