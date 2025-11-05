Dnevni horoskop, Ovan, 05. 11. 2025.

Ovan /

Ljubav Idealizirate partnera ili partnericu i vašu ljubavnu vezu u cjelini.  Vidite ono što ne postoji u stvarnosti. Uz više realizma djelovati ćete mudrije.      

Posao Više se ne nadate da možete nešto promijeniti u svezi posla. Iznenadni i neočekivani događaji uvjeriti će vas u mogućnost preobražaja.    

Zdravlje Zaboljeti će vas glava, i to u večernjim satima. Dobit ćete kontradiktorne informacije o jednoj bitnoj stvari, i to će vas jako uznemiriti.     

