Dnevni horoskop, Ovan, 05. 11. 2025.
Ljubav Idealizirate partnera ili partnericu i vašu ljubavnu vezu u cjelini. Vidite ono što ne postoji u stvarnosti. Uz više realizma djelovati ćete mudrije.
Posao Više se ne nadate da možete nešto promijeniti u svezi posla. Iznenadni i neočekivani događaji uvjeriti će vas u mogućnost preobražaja.
Zdravlje Zaboljeti će vas glava, i to u večernjim satima. Dobit ćete kontradiktorne informacije o jednoj bitnoj stvari, i to će vas jako uznemiriti.
