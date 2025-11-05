Dnevni horoskop, Ovan, 05. 11. 2025.

Ljubav Idealizirate partnera ili partnericu i vašu ljubavnu vezu u cjelini. Vidite ono što ne postoji u stvarnosti. Uz više realizma djelovati ćete mudrije.

Posao Više se ne nadate da možete nešto promijeniti u svezi posla. Iznenadni i neočekivani događaji uvjeriti će vas u mogućnost preobražaja.

Zdravlje Zaboljeti će vas glava, i to u večernjim satima. Dobit ćete kontradiktorne informacije o jednoj bitnoj stvari, i to će vas jako uznemiriti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn