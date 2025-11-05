Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 05. 11. 2025.

Ljubav Nekontrolirano sanjate i maštate. Opterećujete partnera ili partnericu čudnim pitanjima. Postali ste ljubomorni, ali to ne želite sebi priznati.  

Posao Stvari se događaju, ali ne lako i brzo. Vaša uporna kuknjava za novcima mnogima već ide na živce. Niste zadovoljni, jer ste nezahvalni.    

Zdravlje Izmišljate nove zdravstvene probleme i nadate se odlasku na bolovanje. Vaša strategija ovaj put neće proći. Nećete biti dovoljno uvjerljivi.    

