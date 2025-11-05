Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 05. 11. 2025.
Ljubav Nekontrolirano sanjate i maštate. Opterećujete partnera ili partnericu čudnim pitanjima. Postali ste ljubomorni, ali to ne želite sebi priznati.
Posao Stvari se događaju, ali ne lako i brzo. Vaša uporna kuknjava za novcima mnogima već ide na živce. Niste zadovoljni, jer ste nezahvalni.
Zdravlje Izmišljate nove zdravstvene probleme i nadate se odlasku na bolovanje. Vaša strategija ovaj put neće proći. Nećete biti dovoljno uvjerljivi.
