Dnevni horoskop, Škorpion, 05. 11. 2025.

Ljubav Niste pomirljivi, i teško opraštate drugima. Vaše loše ponašanje, budi u partneru ili partnerici slične ili istovrsne impulse, i zajedno ste nigdje.

Posao Obavljate stvari samostalno i samouvjereno, i pri tome kritizirate sve ljude uokolo sebe. Na vas nitko nema utjecaja. Sami ste sebi jedini zakon.

Zdravlje Danas će doći do izražaja vaši problematični odnosi sa suradnicima. Ako je situacija kronično loša, doći će do bolnog razdvajanja.

