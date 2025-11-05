Dnevni horoskop, Vaga, 05. 11. 2025.

Ljubav Spoznaja da ste voljeni inspirira vas na kreativna djela. Pokazujete se u velikodušnom izdanju. U vašoj ljubavnoj vezi sve je u najboljem redu.

Posao Iz vas izvire snažna struja kreativnosti. Na čarobnjački način stvarate originalne stvari. U cijeloj priči, novac vam nije prva i najvažnija stvar.

Zdravlje Vaš imunitet je znatno oslabljen. Postali ste jako osjetljivi na vremenske utjecaje. Potrebni su vam neki vitamini kako biste se osnažili.

