Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 05. 11. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 05. 11. 2025.
×
Foto:

Ljubav Spoznaja da ste voljeni inspirira vas na kreativna djela. Pokazujete se u velikodušnom izdanju. U vašoj ljubavnoj vezi sve je u najboljem redu.     

Posao Iz vas izvire snažna struja kreativnosti. Na čarobnjački način stvarate originalne stvari. U cijeloj priči, novac vam nije prva i najvažnija stvar.    

Zdravlje Vaš imunitet je znatno oslabljen. Postali ste jako osjetljivi na vremenske utjecaje. Potrebni su vam neki vitamini kako biste se osnažili.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 05. 11. 2025.